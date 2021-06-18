BTS «довели» АРМИ до паранойи: «Я начинаю сходить с ума… готов покинуть фандом»

Анастасия Иванова

Один из фанатов BTS рассказал историю из своей жизни, связанную с любовью к группе «Бантан» и признался, что начинает «сходить с ума». По началу он не замечал, как k-pop полностью завладел его жизнью и стал единственным интересующим его увлечением.

К слову, парень является студентом, но уже как год в его учёбе творится настоящий хаос: ученик пропускает пары, плохо готовится к экзаменам, практически не проводит время с одногруппниками и все это ради того, чтобы быстрее прибежать домой, посмотреть новую серию шоу о BTS, опубликовать парочку постов на фанатских сайтах группы и обсудить достижения айдолов с другими олдами. Фанат, заметив, насколько асоциален он стал в последнее время, взглянув на свою жизнь со стороны и оценив масштаб всех проблем, осознал, что ему нужна серьезная помощь.

«Я чувствую, что это не нормально. Все мои мысли и цели в жизни связаны с ними. Я мечтаю встретить айдолов, переехать в Корею и устроиться в какое-то место, где у меня будет возможность увидеть их лично. Значит ли это, что мне пора покинуть фандом и навсегда забыть о k-pop, чтобы привести свою жизнь в порядок?» — обратился к другим поклонникам он. Пожалуй, это один из тех единичных случаев, когда BTS оказали не положительное влияние на слушателей, а отрицательное.

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