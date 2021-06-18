Бузову предложили убрать с ТВ: «Разве это не мошенничество – открывать рот под фанеру?»

Анастасия Иванова

Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов, любитель «выезжать» на скандалах с участием других звезд, пытаясь спасти тем самым остатки былой славы, снова выбрал «игрушку для битья» и, решив повторить подвиг Дмитрия губерниева, накинулся на Ольгу Бузову. Май оказался тем самым человеком, который талантливо найдёт к чему придраться, если даже на то нет особых причин. Таким образом, негодование увядающей звезды ТНТ было связано с тем, что Ольга по сей день остается важной шишкой на ТВ, но, по мнению эксперта Абрикосова, вовсе не имеет права занимать такое почётное место.

«Почему мы вынуждены терпеть Бузову?! Телевидение – это пьедестал для таланта, для самородков, для профи, для уникальных и выдающихся личностей«, — заявил он.

Больше всего мужчину, конечно же, раздражает успех вышеуказанной личности в качестве певицы. «Разве это не мошенничество – вводить зрителей в заблуждение, открывая рот под фанеру? Для кривляния есть бесплатные тиктокеры«, — начал дерзко высказываться бывший коллега Ольги. Интересно, а не зависть ли в нём говорит? Пользователи сети лишь ухмыльнулась, услышав о подобных обвинениях. «Ну ему тоже на телике делать нечего, нашелся самородок», — посмеялись над «агитатором скандалов» в новостных порталах.

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