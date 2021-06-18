Депутаты предложили определить круг обязанностей операторов подвижного состава

Алексей Вольцев

14:11 Автор: Кристина Стащенко

Законопроект: № 1195750-7

Группа сенаторов и депутатов разработала законопроект, который устанавливает основные обязанности операторов подвижного состава по обеспечению грузовых перевозок.

Соответствующие поправки предлагается внести в Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в РФ» и в Устав железнодорожного транспорта РФ.

Как поясняют авторы инициативы, необходимость корректировки связана с тем, что рынок железнодородных перевозок существенно изменился.

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Раньше перевозчик владел вагонами и оказывал не только услуги по перевозке, но и услуги по предоставлению вагонов для перевозки (подавал свои вагоны под погрузку). Сейчас вагоны под грузоперевозки предоставляет оператор железнодорожного подвижного состава. Он же отвечает за их техническую исправность как владелец. «Именно операторы осуществляют деятельность, без которой невозможно осуществление перевозки железнодорожным транспортом», — уточняют авторы инициативы в пояснительной записке.

При этом федеральный закон не определяет обязанности оператора в организации перевозки, они только устанавливают понятие «оператор железнодорожного подвижного состава». Законодательно все обязанности сохраняются за перевозчиком.

В связи с этим законопроектом предлагается установить основные обязанности операторов и закрепить правила оказания ими услуг. По мнению авторов, это позволит избежать основных вопросов грузоотправителей и грузополучателей в части того, какие услуги оказывает грузоперевозчик, а какие — оператор, как распределяется их ответственность, каков порядок ценообразования на услуги операторов.





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Также законопроект направлен на урегулирование отдельных технологических вопросов при организации перевозок в условиях частного парка вагонов.

В конце марта Правительство расширило полномочия Министерства транспорта РФ и Росжелдора в сфере перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся пищевых продуктов. В частности, уточняется, что перевозить скоропортящиеся продукты необходимо в вагонах- ледниках или рефрижераторах.

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