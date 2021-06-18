ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 18 июня прошли без сбоев и нарушений

Анастасия Иванова

ЕГЭ по биологии и письменная часть экзамена по иностранным языкам 18 июня прошли в рабочем режиме без серьезных сбоев и нарушений, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

На участие в ЕГЭ по биологии заявилось около 149 тысяч человек, из них более 127 тысяч – выпускники текущего года.

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. Время на ее выполнение в 2021 году увеличено на 25 минут – до 3 часов 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов. Свои результаты участники ЕГЭ по биологии получат не позднее 5 июля.

ЕГЭ по иностранному языку разделен на две части: письменную и устную (раздел «Говорение»), которые проводятся в разные дни. 18 июня участники ЕГЭ сдавали письменную часть экзаменационной работы, а устная пройдет 21 и 22 июня. Устная часть сдается по желанию.

Участники ЕГЭ могут выбрать для сдачи пять иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский.

На участие в ЕГЭ по английскому языку зарегистрировалось почти 102 тысячи человек, из них выпускников текущего года – более 90 тысяч. Немецкий язык планировали сдавать 1406 участников, французский – 907 человек, китайский – 209 человек, испанский – 171 человек.

Письменная часть экзаменационной работы по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 40 заданий, по китайскому языку – 29 заданий. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут).

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Письменная и устная части экзаменационной работы оцениваются в совокупности: за письменную можно максимально получить 80 баллов, за устную – 20 баллов. Свои результаты участники ЕГЭ по иностранным языкам узнают не позднее 7 июля.

Для организации ЕГЭ 18 июня было задействовано 4224 пункта проведения экзаменов, из них 499 расположены в труднодоступных и отдаленных местностях, 185 – на дому, 9 – в медицинских учреждениях, 1 – при специальном учреждении закрытого типа. Все аудитории оснащены системами видеонаблюдения.

При организации ЕГЭ соблюдены все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Все пункты проведения ЕГЭ и прилегающие к ним территории охраняются сотрудниками МВД и Росгвардии.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.