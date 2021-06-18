Фонд кино выбрал 10 российских фильмов для оказания поддержки

Вадим Карасев

Фонд кино сформировал список из 10 российских фильмов, которым будет оказана поддержка. Он приводится на сайте фонда.

В перечень попали такие проекты, как "Кракен" студии "Тритэ" Никиты Михалкова, "Мастер и Маргарита" компании "Марс Медиа Энтертейнмент" и "Русская пятерка" компании "1-2-3 Production".

По результатам многоэтапной процедуры отбора к получению поддержки были утверждены 10 национальных фильмов. Это "Джон", "Крысолов", "Кракен", "Мастер и Маргарита", "Праведник", "Подвиг", "Русская пятерка", "100 лет тому вперед", "Ходжа Насреддин" и "Чемпион мира".

Заявки на получение господдержки принимались с 11 марта по 12 апреля.