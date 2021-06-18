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Фонд кино выбрал 10 российских фильмов для оказания поддержки

Фонд кино выбрал 10 российских фильмов для оказания поддержки

Фонд кино сформировал список из 10 российских фильмов, которым будет оказана поддержка. Он приводится на сайте фонда.

В перечень попали такие проекты, как "Кракен" студии "Тритэ" Никиты Михалкова, "Мастер и Маргарита" компании "Марс Медиа Энтертейнмент" и "Русская пятерка" компании "1-2-3 Production".

По результатам многоэтапной процедуры отбора к получению поддержки были утверждены 10 национальных фильмов. Это "Джон", "Крысолов", "Кракен", "Мастер и Маргарита", "Праведник", "Подвиг", "Русская пятерка", "100 лет тому вперед", "Ходжа Насреддин" и "Чемпион мира".

Заявки на получение господдержки принимались с 11 марта по 12 апреля.

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По материалам: uposters.ru

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