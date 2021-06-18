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Хавбеку сборной Дании Эриксену сделают операцию на сердце

Хавбеку сборной Дании Эриксену сделают операцию на сердце
29-летнему футбольному хавбеку миланского «Интера» и национальной сборной Дании Кристиану Эриксену предстоит операция на сердце.

Игроку, который потерял сознание во время поединка 1-го тура Евро-2020 с Финляндией (0:1) и был доставлен в больницу, имплантируют кардиовертер-дефибриллятор, сообщает на странице в Twitter пресс-служба Датского футбольного союза.
По словам врача датской сборной Мортена Боэсена, это процедура стала необходимой после того, как игрок пережил остановку сердца.

Эриксен уже дал согласие на операцию после рекомендации датских и международных специалистов.
Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор - прибор, который предназначен стимулировать сердце и исправлять опасную для жизни сердечную аритмию.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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