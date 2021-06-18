Хавбеку сборной Дании Эриксену сделают операцию на сердце

Лидия Мартынова

29-летнему футбольному хавбеку миланского «Интера» и национальной сборной Дании Кристиану Эриксену предстоит операция на сердце.Игроку, который потерял сознание во время поединка 1-го тура Евро-2020 с Финляндией (0:1) и был доставлен в больницу, имплантируют кардиовертер-дефибриллятор, сообщает на странице в Twitter пресс-служба Датского футбольного союза.По словам врача датской сборной Мортена Боэсена, это процедура стала необходимой после того, как игрок пережил остановку сердца.Эриксен уже дал согласие на операцию после рекомендации датских и международных специалистов.Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор - прибор, который предназначен стимулировать сердце и исправлять опасную для жизни сердечную аритмию.