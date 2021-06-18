Ирина Мирошниченко экстренно госпитализирована: «Высокая температура, сложно дышать»

Лидия Мартынова

Сегодня экстренно госпитализировали Ирину Мирошниченко. У актрисы театра и кино обнаружили вирусную пневмонию.

Известно, что накануне актриса фильма «Я шагаю по Москве» и «Вам и не снилось» сообщила сиделке, что плохо себя чувствует. Женщина тут же вызвала «Скорую» помощь. Прибывшие медики приняли решение увезти Ирину Мирошниченко в больницу. Сейчас у актрисы высокая температура и возникают сложности при дыхании. Врачи оценивают ее состоянии как средней тяжести. Болеет ли звезда коронавирусом, пока неизвестно. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию с COVID-19 и возраст актрисы, Ирину оставили под наблюдением врачей. В случае ухудшения состояния Ирине экстренно помогут. Поклонники и родные желают ей скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Они надеются, что свой день рождения, который отмечается 24 июля, Ирина Мирошниченко встретит дома в кругу людей.

Напомним, Мирошниченко сейчас 78 лет. Она известна по участию в таких фильмах, как «…И другие официальные лица», «Вам и не снилось», «Кремлевские куранты» и «Дядя Ваня». В 1988 году Мирошниченко было присвоено звание «Народная артистка РСФСР».

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