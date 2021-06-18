Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтический отпуск во Франции

Вадим Карасев

46-летняя Юлия Высоцкая и 82-летний Андрей Кончаловский отправились во Францию. Сегодня актриса опубликовала в своем инстаграме романтический снимок со своим супругом, сделанный в одном из легендарных кафе-кондитерских на Монмартре в Париже. Аристократический завтрак со свежеиспеченными французскими слойками сопровождался розовым шампанским.





Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Судя по опубликованным снимкам, пара выбрала для проживания один из лучших отелей Парижа — George V, в котором влюбленные наслаждались гастрономическим ужином накануне вечером.





Юлия тщательно готовилась к отпуску — накануне она освежила прическу и дала себе обещание соблюдать здоровые привычки:

Этим летом обещаем себе много читать, есть сезонные фрукты и овощи, ходить пешком при любой возможности, пить чистую воду, ухаживать за кожей и волосами и радоваться каждому дню!

Позитивное отношение к жизни вообще присуще характеру Юлии.





Недавно Юлия Высоцкая делилась ценными уроками, полученными от своего мужа Андрея Кончаловского. Высоцкая призналась, что в их с Кончаловским семье есть несколько важных правил, которые должны соблюдать все: это не демонстрировать свое плохое настроение и всегда друг другу улыбаться.

8 июня Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отпраздновали 25-ю годовщину со дня знакомства. Пара воспитывает двоих детей и, несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте, выглядит счастливой. Спустя много лет в браке актриса и телеведущая убеждается:

Я по-прежнему считаю, что любовь — это работа. Но еще любовь — это нечто, что нельзя обозначить словами, в этом есть что-то инстинктивное.



