Как развить магическую силу глаз

Вадим Карасев

Сила взгляда нужна всем, кто хочет научиться оказывать влияние на людей. Глаза, как известно, зеркало души, поэтому правильный взгляд может усиливать вашу энергетику и даровать вам дополнительные силы.

Магический взгляд крайне редко даруется самой природой. Именно поэтому эксперты в области биоэнергетики советуют его развивать. Чтобы магия взгляда была мощной, важно повышать энергетические вибрации всего организма. Ранее мы рассказывали, как это можно сделать.

Главные плюсы магического взгляда

Когда ваши глаза хорошо передают энергию, вам легче становится убеждать окружающих людей в том, что вам необходимо. Это полезный плюс для ораторов, учителей, преподавателей, менторов, людей, занимающих высокие должности.

Магическая сила глаз помогает также читать людей, предотвращая ложь и сдерживая агрессию. Человек, обладающий мощным взглядом, словно заставляет окружающих показывать свое истинное «я». Лгуны, агрессоры, манипуляторы не смогут чувствовать себя вольготно, смотря в сильные глаза. Это очень полезно, к примеру, для работников полиции, но плюсы могут для себя вынести абсолютно все.

Также сильный взгляд выполняет защитные функции в моменты опасности. Человек с сильным взглядом может успокоить дикого зверя или агрессора.

Как развить магическую силу глаз

Тренировка фокуса. Сильные глаза не отводятся, не моргают часто, не бегают из стороны в сторону. Каждый день делайте простое упражнение, смотря в одну точку 2-3 минуты. Выбирайте точку на расстоянии до пары метров от вас. Можете соревноваться со второй половинкой или другом в том, кто кого пересмотрит. Можно просто смотреть друг другу в глаза — это тоже будет крайне полезно для тренировки проницательного взгляда.

Тренировка перед зеркалом. Как только научитесь смотреть долго и неотрывно в одну точку, переходите ко второму упражнению, которое поможет научиться посылать различные эмоции и энергетические потоки взглядом. Для этого нужно садиться перед зеркалом и смотреть себе в глаза. Сначала по 5-10 минут старайтесь просто фокусироваться на одном глазу или на двух сразу. Это упражнение будет вдвойне полезным для тех, кто не может найти пару для тренировок.

После того, как вы приноровились смотреть в один, другой или сразу в два глаза (в переносицу), нужно научиться посылать различные эмоции. Смотрите в свои глаза и думайте о чем-то приятном, например, о любви, а затем смените чувства на негативные. Посылайте себе агрессию, добро или нежность и наблюдайте за тем, насколько хорошо у вас это получается делать. Помните о том, что важно не подключать мимику. Лицо должно оставаться неизменным, нейтральным. «Говорят» только глаза.

Со временем вы научитесь магии глаз. Это будет благотворно сказываться на любви, работе и делах. Вы сможете посылать людям то настроение, которое захотите.

В какой глаз собеседника смотреть

В левый для вас глаз (правый для того, на кого вы смотрите) смотрят в те моменты, когда необходимо что-то внушить человеку. Дело в том, что правый глаз связан с левым полушарием, которое отвечает за логику.

В правый для вас глаз нужно смотреть человеку, которого хочется вывести на чистую воду, на которого необходимо быстро повлиять и заставить делать то, что нужно вам. Для собеседника это его левый глаз, который связан с правым полушарием мозга, отвечающим за эмоции и чувства, образы. Смотря в этот глаз, у вас будет больше шансов внушить страх или, наоборот, продемонстрировать любовь и доброту. Считывание ваших эмоций мозгом и энергетикой собеседника будет происходить лучше.

Для того, чтобы продемонстрировать силу, можно смотреть в переносицу или в место между бровей. Такой взгляд будет очень полезен в тех случаях, когда нужно оказать давление или, наоборот, сдержать натиск нападающего. Это способ защиты от нападок энергетических вампиров, токсичных личностей, манипуляторов, врагов. Они не смогут на вас повлиять, ведь вы смотрите не в глаза, хотя собеседнику кажется, что он ловит ваш взгляд.