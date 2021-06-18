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Клава Кока показала грудь и надела стринги из бусин

Клава Кока несколько недель намекала, что совсем скоро порадует мужскую часть населения. И накануне певица выложила пикантные кадры у себя в Instagram.

Клава Кока никогда не стеснялась своего тела. Девушка спокойно надевала ультракороткие мини и экстравагантные наряды. Например, на минувшей премии «Муз-ТВ» Кока появились в боди, которое создавала эффект обнаженного тела. А сейчас девушка решила полностью оголиться. Кока снялась в полуобнаженном видео для мужского журнала Playboy. На кадрах, опубликованных в Instagram певица предстала почти голой. Самые «интересные» места прикрывают лишь стринги из бусин. Грудь Кока просто закрыла руками. Пройти мимо таких горячих кадров не смогли Моргенштерн, Дима Масленников и Даня Милохин.

«Это секс!», «Помнишь, я писал про то, что вызову МЧС… с таким пожаром они точно не помогут!», «Обалдеть», «Горячо», «Мы скупим все экземпляры журнала и будем…» — пишут в комменатриях.

Однако нашлись и те, кто посчитал такую фотосессию слишком вызывающей и неприличной. Кто-то отметил, что девушки не должны демонстрировать свое тело кому попало.

[media=https://www.instagram.com/p/CQOF7uBCwT4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Клава Кока показала грудь и надела стринги из бусин появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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