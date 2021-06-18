«Кудрявцева получала миллион рублей», — Давлетяров раскрыл гонорары ведущей

Влада Некрасова

Бывший генеральный директор телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров пришел на YouTube-шоу «Алёна, блин», в котором не постеснялся посплетничить о своих коллегах, и, особенно, задеть ведущую проекта «Секрет на миллион» Леру Кудрявцеву, к которой он испытывает явные негативные чувства из-за старого конфликта. Так Давлетяров раскрыл информацию, которую на телевидении стараются таить годами. Он озвучил цифры гонораров Кудрявцевой за премию «Муз-ТВ». Знаменитость была её ведущей в течение 11 лет и, согласно словам гостя YouTube-канала, за каждое шоу она получала оплату в миллион руб.

«Никто не собирался её обижать. Более того, все самые лучшие проекты были у Леры Кудрявцевой. Но в последние годы режиссёрско-постановочная группа и мои коллеги говорили: «Нужно что-то менять. Давайте поменяем Леру Кудрявцеву, у неё уже и «Песня года» и «Новая волна». Нужны новые лица», — озвучил свою версию произошедшего Арман. Сама же Лера не согласна с тем, что всё прошло достаточно мирно и дружелюбно. Она узнала о кадровых перестановках из источников СМИ и интернета, восприняв нововведения агрессивно и расценив их как предательство.

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