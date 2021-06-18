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Курбан Омаров оправдался за измену Ксении Бородиной с бывшей участницей «Дома-2»

Последние недели в Сети появляется все больше разговоров о расставании Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Супруги пока не комментируют свой разлад, но Курбана уже неоднократно замечали в компании бывших участниц «Дома-2»: Леры Фрост и Таты Блюменкранц. Курбан в разные дни проводил время с девушками и мило беседовал с ними.

Теперь Курбан решил оправдаться за фото с Татой, которые попали в Интернет. «Наш креативный продюсер позвал меня на встречу для обсуждения нового проекта, где ведущей будет Тата Блюменкранц, Пока мы занимались своими делами, девушка, сидящая с парнем сзади, занималась моими. Она, как мышь, втихаря снимала меня на телефон, чтобы хоть как-то поучаствовать в моей жизни, чтобы ее скучная жизнь обрела хоть какие-то очертания», – заявил Курбан.

Напомним, ранее расставание Курбана и Ксении подтвердила Лера Фрост, которой тоже приписывают интрижку с мужем Бородиной. Она негативно отозвалась о Ксении и подчеркнула, что Курбан устал от ее контроля. По словам Леры, каждый раз, когда Курбан приходил в общую компанию, он «шарахался», потому что Ксюша его «затюкала» своей ревностью и страхом потерять.

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По материалам: popcake.tv

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