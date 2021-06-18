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Михаил Мишустин утвердил правила компенсации за путёвки в детские лагеря

Михаил Мишустин утвердил правила компенсации за путёвки в детские лагеря

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила частичной компенсации затрат на путёвки в детские лагеря, которые были оплачены до 25 мая. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает Минпросвещения России.

Выплату в размере 50% (но не более 20 тыс. руб.) можно получить, если путёвка была оплачена до полуночи 25 мая, а отдых ребёнка пройдёт с 10 мая до 20 сентября включительно. Родители и дети должны быть гражданами РФ, ребёнок должен быть младше 18 лет. Кроме того, сам лагерь должен быть включён в реестр организаций детского отдыха. Средства начисляются только на карту «Мир».

В апреле Президент России Владимир Путин предложил продлить программу кешбэка как минимум до конца года, а также возвращать родителям 50% стоимости путёвки в детский лагерь.

# Общество
По материалам: edu.ru

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