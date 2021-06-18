Министр финансов назвал три главных требования МВФ для предоставления следующего транша Украине

Алексей Вольцев

Украина должна закрыть три главных вопроса, чтобы продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и получить следующий транш. Требования касаются НАПК, НАБУ и Высшего совета правосудия.Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "24 каналу".По словам Марченко, требования МВФ касаются трех основных вопросов:возобновление работы Национального антикоррупционного бюро;восстановление работы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, а именно уголовная ответственность за недостоверные декларации и несвоевременную подачу, принятый закон президент ветировал, думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет закрыт.по Высшему совету правосудия согласована редакция, проходит комитет, голосуется и вопрос будет закрыт."В то же время по НАБУ - сложнее. Сейчас продолжаются переговоры по конфигурации комиссии по отбору председателя НАБУ. Это все, что я могу сказать. Я думаю, что есть большая вероятность того, что эти договоренности будут достигнуты, поэтому ничего невыполнимого нет", - отметил министр.По его словам, критические потребности финансирования бюджета Министерство финансов закрывает, в частности, "заимствуя на внутреннем и внешнем рынках, перевыполняя доходы бюджета".