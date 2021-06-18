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Министр финансов назвал три главных требования МВФ для предоставления следующего транша Украине

Министр финансов назвал три главных требования МВФ для предоставления следующего транша Украине
Украина должна закрыть три главных вопроса, чтобы продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и получить следующий транш. Требования касаются НАПК, НАБУ и Высшего совета правосудия.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "24 каналу".

По словам Марченко, требования МВФ касаются трех основных вопросов:

возобновление работы Национального антикоррупционного бюро;

восстановление работы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, а именно уголовная ответственность за недостоверные декларации и несвоевременную подачу, принятый закон президент ветировал, думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет закрыт.

по Высшему совету правосудия согласована редакция, проходит комитет, голосуется и вопрос будет закрыт.

"В то же время по НАБУ - сложнее. Сейчас продолжаются переговоры по конфигурации комиссии по отбору председателя НАБУ. Это все, что я могу сказать. Я думаю, что есть большая вероятность того, что эти договоренности будут достигнуты, поэтому ничего невыполнимого нет", - отметил министр.
По его словам, критические потребности финансирования бюджета Министерство финансов закрывает, в частности, "заимствуя на внутреннем и внешнем рынках, перевыполняя доходы бюджета".
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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