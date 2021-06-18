Минпросвещения продолжает следить за ходом реализации национального проекта «Образование» в регионах

Лидия Мартынова

Министерство просвещения держит на непрерывном контроле ситуацию с выполнением регионами своих обязательств по нацпроекту «Образование» в соответствии с текущим календарным графиком, информирует пресс-служба ведомства.

Особое внимание уделяется трём регионам, которые не достигли нужных показателей в указанные сроки и по-прежнему находятся в «красной» зоне. Это Нижегородская, Тульская и Тверская области.

В «зелёной» зоне, согласно мониторингу, который осуществляют специалисты и эксперты Минпросвещения России, уже сегодня находится более трети регионов: их фактические показатели и запланированный календарный график оснащения образовательной инфраструктуры, поставки оборудования и всех сопутствующих работ, включая конкурсные процедуры, соответствуют требованиям на 90–100%. Подавляющее большинство из оставшихся регионов также ведут активную работу по достижению всех целей и задач по каждому федеральному проекту внутри нацпроекта «Образование» и по своим показателям максимально приближены к «зелёной» зоне.

Ситуация по оперативному достижению хода календарного графика в данных регионах держится на повышенном ежедневном контроле.

В случае дальнейшего срыва работ причины при необходимости будут проверяться с подключением компетентных в финансовых и иных проверках органов.

Национальный проект «Образование» направлен на достижение национальной цели Российской Федерации, определённой Президентом России Владимиром Путиным, – обеспечение возможности самореализации и развития талантов.