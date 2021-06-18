Модный дайджест: от новой кампании с Майли Сайрус до спортивной линейки от Мирославы Думы

Вадим Карасев

Подводим итоги очередной недели: Мирослава Дума мотивирует всех заняться спортом, Майли Сайрус стала новым лицом Gucci, а бренд Slava Zaitsev готовится к масштабному перезапуску. Об этом и не только рассказываем в нашем дайджесте.

1.Майли Сайрус станет лицом новой парфюмерной кампании Gucci

28-летняя певица стала лицом нового аромата Gucci Flora Gorgeous Gardenia и вскоре появится в серии фотосессий и видео, снятых Петрой Коллинз. Пока публике показали первый кадр — портрет Майли, снятый Коллинз, и первый фототизер кампании.





Майли Сайрус









Сайрус давно является другом бренда, креативным директором которого сейчас является Алессандро Микеле. Не так давно она снялась в мини-фильме, приуроченном к коллекции Gucci Aria.

2.Мирослава Дума начала выпускать спортивную одежду

Карантины и локдауны закончились — пора вставать с дивана и бежать в спортзал! Видимо, так рассудила Мирослава Дума, основательница бренда Pangaia. До этого бренд прославился уютными свитшотами и джоггерами, ну а теперь в линейку добавили топы, лосины, велосипедки и обтягивающие комбинезоны для занятий фитнесом. Первые модели показала сама Мирослава у себя в инстаграме.





Мирослава Дума

3.Бренд Isabel Marant перевыпустил свои культовые кроссовки на танкетке

Не успели в моду вернуться нулевые, а им на пятки уже наступают 2010-е! На этой неделе бренд Isabel Marant представил обновленную версию своей, пожалуй, самой культовой обуви — знаменитых кроссовок на танкетке Bekett, которые в начале 2010-х носили все звезды и модницы.





Ирина ШейкЛиндси ЛоханМарион Котийяр

Теперь они выглядят немного иначе (но танкетка на месте — целых 10 сантиметров) и называются Balskee. Новый фасон доступен в черном, белом, желтом, зеленом и красном цветах.













4.Модный дом Вячеслава Зайцева готовится к перезапуску

Такая новость появилась сегодня на влиятельном модном портале Business Of Fashion. Заниматься развитием бренда Slava Zaitsev будут сын кутюрье Егор, который несколько лет назад был назначен генеральным директором, и внучки Маруся и Анастасия.





Вячеслав Зайцев с моделями

По данным представителя бренда, финансовые проблемы решены (ранее СМИ сообщали о долге в 58 миллионов рублей перед мэрией Москвы за аренду) и сейчас компания готовится к новому выходу на рынок и планирует значительно расширить производство, добавив косметику, фарфор и даже обои.

Планируется, что за творческую составляющую будет отвечать сам Зайцев, его сын будет заниматься бизнес-вопросами, а внучки будут развивать две собственные линейки для "молодежной моды среднего возраста". Первая коллекция, как ожидается, будет представлена осенью.





Последнее время имя Вячеслава Зайцева, которого называли "красным Диором", было окружено не самыми приятными слухами — в сети появлялась информация о серьезных проблемах со здоровьем у 83-летнего кутюрье.