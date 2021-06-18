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На Кубани педагоги повышают квалификацию в сфере цифровых технологий

На Кубани педагоги повышают квалификацию в сфере цифровых технологий

Институт развития образования Краснодарского края запустил дополнительную профессиональную программу повышения квалификации по теме «Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в рамках реализации регионального проекта», сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Обучение начали 75 учителей начальных классов. Программа рассчитана на 48 часов и позволит повысить профессиональные компетенции педагогов в сфере современных цифровых технологий.

Всего же в текущем году планируется обучить 3,8 тысячи педагогических работников общеобразовательных организаций Краснодарского края.

# Общество
По материалам: edu.ru

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