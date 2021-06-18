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Новый вид лягушек назван в честь рок-группы Led Zeppelin

Новый вид лягушек назван в честь рок-группы Led Zeppelin

Зоологи Давид Брито-Сапата (David Brito-Zapata) и Каролина Рейес-Пуч (Carolina Reyes-Puig) из Университета святого Франциска в Кито описали новый вид обитающих в Эквадоре лягушек и дали ему название в честь знаменитой британской рок-группы Led Zeppelin.

Когда в 1870 году испанский ученый Маркос Хименес-де-ла-Эспада выделил род лягушек Pristimantis, он не подозревал, что этот род прославится рекордным числом входящих в него видов среди всех позвоночных животных. По недавним сводкам, род Pristimantis насчитывал 569 видов лягушек, причем двадцать из них были описаны за последние два года. Распространены они в Центральной и Южной Америке, от Гондураса до севера Аргентины. Многие виды — эндемики особого экологического региона, горных лесов северо-западных Анд.

Лягушка Pristimantis ledzeppelin была обнаружена учеными в эквадорской провинции Самора-Чинчипе, в лесах горного хребта Кордильера-дель-Кондор, близ границы с Перу. Этот вид обитает в невысоких горных лесах с покрытыми мхом деревьями от 15 до 20 м высотой. Лягушки были обнаружены на высоте 1723 метра над уровнем моря. Они сидели на листьях кустарников над ручьем. Длина тела самцов Pristimantis ledzeppelin — 2,39–2,46 сантиметра, самок — 3,61 сантиметра. Сами лягушки — зеленовато-коричневые,  а их глаза — медно-красного цвета.

Описание нового вида опубликовано в журнале Neotropical Biodiversity.

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По материалам: polit.ru

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