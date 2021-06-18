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Обиделась, что продинамили с ролью: Валерия унизила Ольгу Бузову после ее участия в спектакле «Чудесный грузин»

Премьера спектакля в «МХАТе им. Горького» «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой состоялась уже неделю назад, но страсти и разговоры вокруг этого события не утихают до сих пор. Звезды продолжают высказываться о том, нормально ли это, что Ольга Бузова без какого-либо актерского образования принимает участие в постановке.

Наконец-то прокомментировала эту ситуацию певица Валерия, которая, по словам ее супруга Иосифа Пригожина, тоже получала предложение о роли в спектакле, но из-за своей занятости она отказалась от этого проекта. «Хайп любой ценой? Сейчас куда угодно приглашаются медийные люди просто для того, чтобы миллионы об этом узнали. А что из этого выйдет, уже не столь важно. Главное — пошуметь. И это делают взрослые, казалось бы, вменяемые люди. Так что вопросы не к молодежи, а к взрослым», – заявила Валерия.

Напомним, у Ольги Бузовой даже случился громкий скандал с Еленой Летучей, которая публичной высказала мнение об игре Ольги в театре. Она заявила, что звать Бузову на роль в спектакле – это неуважение к зрителям. Более того, она не понимала, кто вообще купит билеты на постановку с непрофессиональной актрисой. Правда, оба дня премьер в «МХАТе» был sold-out.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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