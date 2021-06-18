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Ольга Бузова уедет в Африку ради новой работы

Ольга Бузова продолжает экспериментировать и браться за новые проекты. Так, телеканал ТНТ специально для Оли подготовили сразу несколько шоу, которые она будет вести. Это было сделано для того, чтобы Бузова не переходила на телеканал «Ю» в качестве ведущей «Дома-2», который теперь показывают по этому каналу.

Стало известно, что ради работы Ольга на какое-то время отправится в Африку. «Рабочее название шоу «Звезды в Африке», нетрудно догадаться, что вместе с Бузовой в экстремальное путешествие отправятся известные лица российского шоу-бизнеса. Больше подробностей пока выдать не можем, но отсыл к «Последнему герою», конечно, будет. А вот строить любовь от участников никто требовать не будет», – рассказали приближенные к Бузовой «СтарХиту».

Карьере Ольги Бузовой может позавидовать каждый. Мало того, что она уже больше 15 лет на телевидении, так она еще и начала играть в театре, ездит с гастролями по всей стране и зарабатывает миллионы. Правда, в таком круговороте проектов у нее совсем не складывается личная жизнь. Девушке уже 35 лет, но у нее пока нет детей, и в ближайшее время она нацелена на успехи в карьере.

Сообщение Ольга Бузова уедет в Африку ради новой работы появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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