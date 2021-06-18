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"Они очень нравятся друг другу": источник рассказал о "медовом месяце" Ирины Шейк и Канье Уэста

"Они очень нравятся друг другу": источник рассказал о "медовом месяце" Ирины Шейк и Канье Уэста

Недавно Канье Уэста уличили в романе со знаменитой российской моделью Ириной Шейк. Подробности о нежных чувствах звезд друг к другу откровенно рассказал инсайдер Us Weekly.

"У Канье и Ирины сейчас фаза медового месяца. Влюбленность их окрыляет. Они все больше узнают друг друга, им весело вместе. Пока рано говорить о серьезности намерений со стороны каждого, но они очень сильно нравятся друг другу", — заявил источник.

Первый шаг к близости сделал Канье Уэст, пригласив модель отдохнуть с ним во Франции. Это стало неожиданным и приятным сюрпризом для Ирины Шейк.

"Ирина готова двигаться дальше и найти нового партнера. Ей не хочется, чтобы ее ассоциировали с Брэдли Купером. Модель очень обрадовалась, когда у них с Канье появилась связь. С ним они могут стать влиятельной парой, что важно для ее карьеры. Плюс он ей действительно нравится", — раскрыл инсайдер Hollywood Life.

Скандальный рэпер пока не собирается переезжать в Нью-Йорк, в котором проживает супермодель российского происхождения.

"Канье планирует вернуться в Нью-Йорк как можно скорее, чтобы увидеть Ирину. Но о переезде не может быть и речи. В Лос-Анджелесе живут его дети, а также основная работа тоже тут. У них с Ириной отношения на расстоянии. Пока это всех устраивает", — сообщает People.

Напомним, неделю назад папарацци засняли абсолютно счастливого Канье Уэста, прогуливающегося с Ириной Шейк в живописном парке на юге Франции. При этом время от времени рэпер останавливался, чтобы заснять русскую красавицу на телефон.

Как отмечается, Канье Уэст прилетел во Францию, чтобы отметить свой день рождения — 8 июня экс-супругу Ким Кардашьян исполнилось уже 44 года.

Журналисты выяснили, что влюбленные решили остановиться в Провансе. Для романтического отдыха пара выбрала бутик-отель Villa La Coste, являющийся, по сути, окруженным садом поместьем.

Один номер в этой гостинице стоит около полутора тысяч евро за одну ночь, однако Канье Уэст арендовал отель целиком. Пара провела там четыре дня, выехав 9 июня.

Как писал NEWSTES, ранее Ирину Шейк заподозрили в беременности.

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По материалам: uposters.ru

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