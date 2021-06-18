Опустил! Моргенштерн показал голую попу на премии «Муз-ТВ»

Лидия Мартынова

Казалось бы, премия «Муз-ТВ» прошла несколько недель назад. Однако в Сети продолжают всплывать новые факты скандала Моргенштерна и Александра Реввы.

Напомним, награду «Лучший исполнитель» забрал Артур Пирожков. Это крайне удивило Моргенштерна. Рэпер посчитал, что победителя в этой номинации определили нечестно. И выбежал на сцену, чтобы прилюдно выяснить отношения, оскорбляя присутствующих. Моргенштерн пожелал Ревве «подавиться тарелкой». Кто-то поддержал эпатажного исполнителя, а некоторые остались недовольны поведением Моргенштерна. В последствии рэпер заявил, что главная для него награда – его девушка Дилара. А сегодня в Сети появился кадр, который не показали в прямом эфире. Оказывается, Моргенштерн в порыве злости снял штаны прямо на сцене, показав свою пятую точку.

В Сети шутят, что с Моргенштерна специально стянули штаны с трусами, чтобы посмотреть, что за «богатство» он там прячет.

«Всем интересно, что у него там», «Моргенштерн вообще не скрывает свое достоинство, хотя на его месте, я бы не позорился», «Правильно сделал. Телеканал «Муз-ТВ» пусть идет в попу», – комментируют ситуацию пользователи сети.

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