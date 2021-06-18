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Полина Гагарина проводит каникулы в Греции вместе с детьми

Полина Гагарина проводит каникулы в Греции вместе с детьми

В заслуженный летний отпуск на днях улетела 34-летняя Полина Гагарина. Отдыхать она отправилась вместе с детьми: 13-летним сыном Андреем от первого мужа Петра Кислова и четырехлетней дочерью Мией от второго супруга Дмитрия Исхакова.


Полина Гагарина с детьми

Летние каникулы звезда с детьми решила провести в Греции. Эта страна для нее имеет особое значение — в Греции прошло детство Полины, и греческий язык она до сих пор не забыла.

Похоже, на этот раз свою дочь Гагарина вывезла за границу без проблем. Напомним, что зимой ее бывший муж Дмитрий Исхаков не хотел давать своего согласия на вывоз девочки на Мальдивы, куда Гагарина собиралась в отпуск. Он объяснил это тем, что его вообще не поставили в известность, что его дочь летит за границу, к тому же он подозревал, что с Гагариной может полететь ее новый возлюбленный. Потом, правда, вопрос пара решила, и Гагарина получила согласие бывшего мужа.

Отдых у звездного семейства проходит отлично, хотя певица пожаловалась, что погода в Греции пока сильно уступает московской, а море недостаточно теплое.

Чтобы в Греции было в июне 20, а в Москве 27 и выше... мда-а-а!

— сокрушается певица.


В отпуске Гагарина, будучи большой поклонницей фитнеса, не забывает и про спорт — им она занимается вместе с детьми, которые старательно повторяют за мамой упражнения.

Подписчики Гагариной, правда, советуют ей не переусердствовать и выражают обеспокоенность ее, по их мнению, чрезмерной худобой.


Полина Гагарина с детьми

Сегодня к певице присоединились ее друзья — семейная пара. Причем мужчину видели с Гагариной на "Премии Муз-ТВ", из-за чего появились слухи о ее якобы новом романе. Но в своих сторис звезда их высмеяла, так и оставив открытым вопрос о своей личной жизни.


Полина Гагарина с друзьями
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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