Проблемы! Ани Лорак проверят на неуплату налогов

Анастасия Иванова

Некоторые звезды редко думают о том, что говорят, лишь бы похвастаться и попиариться. Так, из-за собственных слов может столкнуться с проблемами Ани Лорак, которую хотят проверить на неуплату налогов.

Дело в том, что по документам Ани заработала за отчетный период 165 тысяч рублей, а по факту она дала 60 концертов в разных городах и неоднократно упоминала о том, что каждый из них стоит от шести миллионов.

«Поскольку прокурорам дан «зеленый свет» на проведение проверки на самом высоком уровне, можно не сомневаться, что будет качественное расследование», — заявила депутат Государственной думы Тамара Плетнева.

Напомним, что у многих артистов проблемы с законом, и некоторые из них даже не стесняются об этом говорить. Например, Настя Ивлеева и Элджей регулярно нарушают правила дорожного движения, получают сотни штрафов и не оплачивают их. Элджея и вовсе лишили водительского удостоверения и в ближайшее время будут судить за отказ пройти медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Проблемы с налоговой были и у Филиппа Киркорова, который не оплачивал обязательные счета.

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