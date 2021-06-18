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«Прощай, но помни», — Ани Лорак впервые прокомментировала перемирие с мужем

«ПЯТНИЦА! NEWS» пообщались со звездами на премии «Семья года», поговорив о секретах общения с супругами и детьми с Олесей Судзиловской, Оксаной Домниной, Романом Костомаровым, Эвелиной Бледанс, Домиником Джокером, Екатериной Кокориной и Ани Лорак. Певица, упомянутая в списке последней, озвучила любопытную фразу, которая, по мнению зрителей, стала намеком на перемирие с мужем.

«Прекрасно общаюсь с людьми, которые когда-то делали мне больно, когда-то предавали. Как мой папа говорит: «Прощать, но помнить»», — с юмором ответила на вопросы журналистов звезда. Возможно, Ани сделала отсылку на другую персону из своей жизни, но зная, как певица умеет интриговать свою публику, нетизены даже не допустили возможность о том, что речь идет о ком-то, кроме бывшего Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу (Murat Nalcacioglu).

Напомним, не так давно в сети появились слухи о том, что Ани и Мурат были замечены в одной компании на светском рауте. Они, по словам других приглашенных, мило беседовали, улыбались друг с другом и даже фотографировались рядом на общих снимках.

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По материалам: popcake.tv

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