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Простая энергетическая чистка солью и можжевельником

Простая энергетическая чистка солью и можжевельником

Энергетическая чистка порой нужна каждому из нас — например, после неприятного события или разговора с негативным человеком. Эксперты рассказали о простой и эффективной чистке солью и можжевельником.


Бывает два вида подобной чистки — внутренняя и внешняя. У каждой из них свои плюсы и минусы, о которых рассказано далее. Помните о том, что негативная энергия очень часто не приходит извне, а рождается внутри нас. Чтобы этого не происходило, попробуйте избавиться от ментальной грязи при помощи четырех простых способов. 

Внешняя чистка солью и можжевельником

Внешняя чистка производится легко и быстро. Она помогает с высокой эффективностью снять накопленную негативную энергию, но она снимает ее не полностью. У такой чистки есть один весомый плюс. При ее проведении устанавливается защита от внешнего воздействия: энергетических вампиров, токсичных людей, неблагоприятных планет, порчи, сглаза.

Для того, чтобы произвести внешнюю чистку, вам понадобятся сухие листья, ветви и плоды можжевельника. Все это нужно растолочь, добавив туда небольшую щепотку соли, поджечь, а потом сразу потушить, чтобы смесь начала тлеть. Нужно провести окуривание помещения и себя самого. Встаньте в дым можжевельника, сдобренного солью и произнесите вслух семь раз заговор: «От любой беды, от любого зла. Во веки веков».

Соль — сильнейший магический компонент, который в разы увеличивает благотворное влияние можжевельника на энергетику. Этот простой ритуал крайне полезен тем, кто нуждается в быстрой чистке и каждый день подвергается опасности.


Внутренняя чистка солью и можжевельником

Такой тип чистки глубокий и мощный, но долгий. Он помогает открывать чакры, побеждать внутренние проблемы, неуверенность и страхи. Подобная чистка действует не сразу. Ее воздействие и вовсе может быть незаметным в короткие сроки.

Сделайте чай с добавлением в него чайной ложки веточек и плодов можжевельника и маленькой щепотки соли. Дайте отвару настояться. Пейте по две или по одной чашечке в день. Если будете пить один раз, то лучше перед сном. Перед тем, как выпить такой чай, произнесите: «Очисти меня, матушка-природа. Поделись своей силой и мудростью со мной».

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По материалам: dailyhoro.ru

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