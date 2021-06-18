Рада разрешила передачу имущества вузов, которое не используется

Алексей Вольцев

Верховная рада разрешила передачу имущества вузов, которое не используется. Нардепы поддержали во втором чтении соответствующий законопроект №4486.За документ проголосовали 290 народных депутатов.Согласно закону, имущество, закрепленное за государственным или коммунальным учреждением высшего образования, в том числе имеющим статус национального, может быть бесплатно передано государственному или коммунальному учреждению высшего, профессионального предвысшего. профессионального (профессионально-технического) образования, научному учреждению или научной организации государственной формы собственности.Однако передача возможна только при условии его дальнейшего использования исключительно для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами и/или ЗУ "О научной и научно-технической деятельности".Объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использованию для осуществления видов деятельности, не предусмотренных специальными законами, кроме предоставления в аренду для услуг, которые не могут непосредственно предоставить вузы, связанных с обеспечением образовательного процесса или обслуживанием участников образовательного процесса."Имущество учебных заведений, которое не используется для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами, может быть вкладом в совместную деятельность", - указано в законе.