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Рада разрешила передачу имущества вузов, которое не используется

Рада разрешила передачу имущества вузов, которое не используется
Верховная рада разрешила передачу имущества вузов, которое не используется. Нардепы поддержали во втором чтении соответствующий законопроект №4486.

За документ проголосовали 290 народных депутатов.

Согласно закону, имущество, закрепленное за государственным или коммунальным учреждением высшего образования, в том числе имеющим статус национального, может быть бесплатно передано государственному или коммунальному учреждению высшего, профессионального предвысшего. профессионального (профессионально-технического) образования, научному учреждению или научной организации государственной формы собственности.
Однако передача возможна только при условии его дальнейшего использования исключительно для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами и/или ЗУ "О научной и научно-технической деятельности".

Объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использованию для осуществления видов деятельности, не предусмотренных специальными законами, кроме предоставления в аренду для услуг, которые не могут непосредственно предоставить вузы, связанных с обеспечением образовательного процесса или обслуживанием участников образовательного процесса.

"Имущество учебных заведений, которое не используется для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами, может быть вкладом в совместную деятельность", - указано в законе.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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