Роскомнадзор запретил Opera VPN

Вадим Карасев

Популярный сервис Opera VPN попал под ограничения Роскомнадзора – в ведомстве сообщили, что его признали угрозой в соответствии с постановлением правительства №127 от 12 февраля. В то же время компании, использующие его в непрерывных технологических процессах, с блокировкой не столкнутся.

Для того, чтобы сохранить возможность использования Opera VPN для фирм, Роскомнадзор предложил им подавать запросы для включения в белый список. Этим воспользовались 130 юридических лиц, которые рассказали властям о более чем 200 своих технологических процессах, и были внесены в "белые списки". При необходимости этот перечень может быть оперативно расширен.

В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN.

РКН требует от VPN-служб, работающих в России, подключаться к Федеральной государственной информационной системе. Практически все они отказались это делать – единственным исключением стал сервис от "Лаборатории Касперского". В ответ агентство готовит меры, альтернативные блокировке.

Сервис Opera VPN был запущен разработчиками одноименного браузера, принадлежащего китайской компании. Де-факто он не является VPN-сервисом и функционирует, как бесплатный прокси. Преимущественно им пользуются, чтобы обезопасить свои данные в открытых WiFi-сетях и получить доступ к сайтам, заблокированным властями.