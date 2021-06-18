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Российские школьники примут участие в двух международных географических олимпиадах

Российские школьники примут участие в двух международных географических олимпиадах

С 18 по 21 июня пройдёт Европейская географическая олимпиада (EGeo). Это международное состязание станет для школьников-географов первым в 2021 году и подготовит их к Международной географической олимпиаде, информирует Минпросвещения России.

Для участия в EGeo сформированы сборные команды России в двух категориях: юниоры (до 15 лет) – семь человек; старшие школьники (от 16 до 19 лет) – восемь человек. В связи с эпидемиологической обстановкой олимпиада пройдёт в дистанционном формате, местом проведения будет считаться Белград (Республика Сербия) как фактическое местонахождение организационного комитета и жюри олимпиады.

Ещё одной серьёзной тренировкой перед Международной географической олимпиадой (IGeo) для российских школьников станет Балтийская географическая олимпиада (Baltic IGeo), которая пройдёт с 27 июня по 1 июля в городе Сувалки (Польша) в офлайн-формате. В ней примут участие восемь российских школьников.

Главное событие года для школьников – Международная географическая олимпиада IGeo. Она пройдет с 11 по 16 августа. Олимпиада проводится с 1996 года под эгидой Международного географического союза (IGU). Впервые соревнования прошли в Гааге. С тех пор место проведения каждый раз меняется, но неизменным остаётся стремление юных географов, интересующихся наукой, продемонстрировать знания и расширить кругозор, добиться успехов в своей сфере.

В олимпиаде участвуют школьники в возрасте от 16 до 19 лет – победители национальных соревнований юных географов. Главные задачи состязания – стимулирование интереса к географии и другим наукам об окружающей среде, развитие международного взаимодействия.

# Общество
По материалам: edu.ru

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