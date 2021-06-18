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«Сад памяти» заложен на территории Главного ботанического сада РАН им. Н.В. Цицина в Москве

«Сад памяти» заложен на территории Главного ботанического сада РАН им. Н.В. Цицина в Москве

«Сад памяти» заложен на территории Главного ботанического сада РАН им. Н.В. Цицина в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской академии наук.

Мероприятие приурочено к Году науки и технологий.

«Это новая точка на карте проекта, в рамках которого высажено более 30 миллионов деревьев в России и за рубежом», – отметили в пресс-службе РАН.

Акция призвана сохранить память о каждом, кто приближал Победу в годы Великой Отечественной войны, в том числе увековечить самоотверженный труд советских ученых, работавших по всем научным направлениям – от математики до медицины. Их достижения помогли решить огромное число чрезвычайно трудных задач, важных для фронта, тем самым приблизив Победу. В частности, таким образом РАН отметила заслуги основателей советской атомной отрасли Игоря Курчатова и Анатолия Александрова, физика-ядерщика Юлия Харитона.

Вице-президент РАН Юрий Балега отметил, что на следующий день после объявления войны на базе Академии наук СССР были образованы сразу три комиссии: по военно-морским проблемам, по геологии и географии, по медицине.

«В этот период Академия наук разработала 200 проектов, вклад ученых в достижение Великой Победы колоссален», – сообщил Юрий Балега.

Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны.

Среди задач акции – воспитание деятельного патриотизма у подрастающего поколения, экологическое просвещение, укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и другими государствами.

Участниками «Сада памяти» стали уже сотни тысяч человек из России и других стран. Присоединиться к эколого-патриотической акции и посмотреть все места ее проведения можно на официальном сайте садпамяти2021.рф. Чтобы поддержать акцию, также можно высадить дерево у себя на участке либо нарисовать его вместе с детьми, а потом добавить информацию об этом на карту акции и выложить в соцсетях историю своего героя, пометив публикацию хештегом #СадПамятиДома. Каждый участник получит онлайн-сертификат.

Организаторы акции «Сад памяти» – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Акция продлится до 22 июня и завершится в Бресте.

# Новости на сегодня / Общество
По материалам: edu.ru

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