Северные надбавки на «регуляторной гильотине»

Влада Некрасова

Спикеры дальневосточных заксобраний обратились в Правительство РФ с предложением обновить правовую базу, устанавливающую северные коэффициенты и надбавки. Сделать это сейчас, до истечения срока действую­щих документов, а также гарантировать северянам государственную поддержку предложил председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов.

Районный коэффициент в стране был установлен в 1932 году. Его размеры и порядок применения корректировались трижды: в 1945, 1960 и 1967 годах. По-­прежнему северные льготы привлекают население в регионы с суровым климатом, в немалой степени обеспечивают социально­-экономическое развитие Дальнего Востока, исследование и разработку его минерально-­сырьевой базы, строительство городов и формирование инфраструктуры.

Сегодня к районам Крайнего Севера отнесены 24 российских субъекта. В составе Дальневосточного федерального округа 9 таких регионов: республики Бурятия и Саха (Якутия), Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области и Чукотский автономный округ. Поэтому предложение председателя колымского парламента Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» поддержала единогласно.

Как пояснил Сергей Абрамов, измениться существующий порядок может из-­за введения в действие «регуляторной гильотины», задача которой — упразднить устаревшие и избыточные нормативные акты. Срок действия районных коэффициентов и северных надбавок ограничивается 1 июля 2022 года.

«Министерство экономического развития РФ подготовило проект нового Перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, который включает в себя все территории, отнесённые ранее к таким районам. Однако в дальнейшем Перечень планируется скорректировать. Причём сделать это предлагается лишь на основании данных Института географии Российской академии наук об изменениях климата и тенденции его потепления в районах Крайнего Севера за последние 50 лет. Что касается установления размеров районных коэффициентов, процентных надбавок и определения порядка их выплаты, то пока проект такого нормативного правового акта в свободном доступе отсутствует», — отметил председатель колымского заксобрания.

Дальневосточная парламентская ассоциация предложила председателю Правительства РФ принять необходимые документы, устанавливающие районные коэффициенты и процентные надбавки для северян, заблаговременно, до истечения установленных сроков, и в размерах, не ниже действующих; при подготовке данных постановлений предусмотреть предварительные публичные обсуждения в регионах, согласования с экспертами, общественными организациями, профсоюзами, бизнес-­сообществом; утвердить Перечень районов Крайнего Севера, основанный на комплексе природно­-климатических, социально-­экономических, медико-­биоло­гических факторов и с учётом данных Дальневосточного отделения Российской академии наук, не допуская при этом уменьшения числа северных районов.

Юлиана Хомутинина

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