Школьники и педагоги могут принять участие в конкурсе «Лучший гид России»

Влада Некрасова

Русское географическое общество и телеканал «Моя Планета» объявляют о старте конкурса «Лучший гид России», сообщает пресс-служба РГО.

«Лучший гид России» – увлекательный конкурс коротких видеоэкскурсий. Организаторы ищут талантливых неравнодушных людей, которые увлечены историей и жизнью своего региона и готовы рассказать о нем всей стране!» – указано в информационном релизе.

В конкурсе могут принять участие как профессиональные гиды, так и любители, взрослые и дети старше 12 лет из России и других стран.

Задача участников – снять яркий двухминутный ролик с рассказом о культурной, музейной или природной достопримечательности нашей страны и загрузить его на сайт проекта лучшийгид.рф до 17 сентября. Главное условие конкурса – ролик должен быть снят на русском языке и на территории России.

В этом году в конкурсе пять номинаций:

– «Лучший гид. Музей»;

– «Лучший гид. Город»;

– «Лучший гид. Экотуризм»;

– «Лучший гид. До 18 лет»;

– «Лучший гид. Нижний Новгород».



«Возможность создавать качественный контент о родном регионе и ярчайших его объектах сейчас есть у каждого владельца смартфона.

Образовательный потенциал конкурса практически безграничен! Надеюсь, что в нем примут участие как школьники, так и сами учителя. Для них это прекрасная возможность продемонстрировать свое умение погружаться в тему, рассказать об истории и традициях региона, привлечь к изучению локальных сюжетов юную аудиторию», – отметил вице-президент по развитию ГК «Просвещение» Павел Зенькович.

Победители «Лучшего гида России» станут героями телепроекта на телеканале «Моя Планета». Победителю в номинации для гидов до 18 лет достанется квадрокоптер. Обладатели 2-го и 3-го места получат дипломы конкурса, памятные подарки от Русского географического общества.

Кроме того, участники поборются за три специальных приза от партнеров проекта.

Оценивать видеоистории будет компетентное жюри конкурса, в состав которого вошли известные телеведущие, путешественники, представители туриндустрии, победители прошлых сезонов конкурса «Лучший гид России».

Итоги конкурса будут подведены до конца октября 2021 года.