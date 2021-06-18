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Сколько заработала Проклова на скандале с домогательством?

Несмотря на невероятный хейт, Елена Проклова ничуть не жалеет, что рассказала скандальную историю про изнасилование. Актриса призналась, сколько она заработала на громкой истории.

Напомним, в эфире программы «Секрет на миллион» Елена Проклова поделилась со всей страной, что стала жертвой сексуальных домогательств. Ей было всего 11 лет, когда она узнала, что такое принуждения к ласкам.  За историей красивой девочкой на экране скрывалась скрывались страшные подробности в реальной жизни. Второй случай харассмента повторился, когда ей было 15 лет. Проклова была растлена известным актером. Многие решили, что им стал Олег Табаков. По словам Елены, он увез ее в лес, заставлял раздеваться и трогать его член. После он несколько лет не давал ей прохода. И лишь спустя более пятидесяти лет Проклова решилась это рассказать.

Многие зрители и звезды шоу-бизнеса осудили актрису. Они решили, что Проклова решила «нажиться» на скандале. Однако сама актриса уверят обратное. В интервью для журнала «7Дней» Проклова призналась, что не заработала ни копейки на скандале.

«Я это сделала именно для того, чтобы освободиться от груза и чтобы помочь тем, кто переживает похожие проблемы»,  – заключила Проклова.

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По материалам: popcake.tv

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