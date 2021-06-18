Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Скоро самый длинный день в 2021 году: летнее солнцестояние 21 июня

Скоро самый длинный день в 2021 году: летнее солнцестояние 21 июня

Летнее солнцестояние — очень важный день с точки зрения энергетики, астрологии и астрономии. Эксперты рассказали, в чем основной смысл самого длинного дня в году и как достичь успеха 21 июня.


Это удачное время для новых начинаний, любых дел по дому и работы. Люди будут полны сил и энергии. В древности этот день был крайне важен, поэтому он был праздничным. Люди проводили различные ритуалы и читали заговоры на деньги, любовь и удачу.

Почему этот день так важен

Солнце 21 июня будет находиться максимально высоко над горизонтом, поэтому будет светить дольше всего в году. Продолжительность дня составит в средней полосе нашей страны целых 18 часов.

С астрологической точки зрения это очень важно, ведь Солнце является мощным источником позитивной энергии. Большинство людей ощутят повышенную продуктивность и хорошее настроение. Это идеальный день как для работы, так и для отдыха.

21 июня наступает астрономическое лето, которое продлится до дня осеннего равноденствия. Получается, что 21 июня Земля пройдет ровно половину своего ежегодного космического пути вокруг Солнца.


Как привлечь удачу в день летнего солнцестояния

21 июня важно заниматься теми делами, которые вас вдохновляют. Можно отправиться за покупками, посвятить день работе и творчеству или просто отдохнуть и насладиться спокойствием, если, конечно, у вас в понедельник будет выходной.

В самый длинный день полезно:


отправляться в дальние поездки;
делать уборку в доме;
знакомиться с новыми людьми;
развлекаться;
общаться с близкими.

Это лишь частичный список того, что в этот день советуют делать эксперты в области биоэнергетики. Недаром летнее солнцестояние в древности было большим праздником у славян, кельтов и многих других народов.

Постарайтесь прожить 21 июня с пользой и с удовольствием. Вам в голову могут прийти гениальные идеи, поэтому держите под рукой записную книжку или фиксируйте все мысли в электронном виде.


Огромный успех ждет тех, кто находится в поисках любви. Солнце поможет вам познакомиться с интересным человеком и произвести на него наилучшее впечатление. В целом этот день идеален для романтики. Главное — будьте собой.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Модный дайджест: от новой кампании с Майли Сайрус до спортивной линейки от Мирославы Думы
Модный дайджест: от новой кампании с Майли Сайрус до спортивной
Скоро самый длинный день в 2021 году: летнее солнцестояние 21 июня
Скоро самый длинный день в 2021 году: летнее солнцестояние 21 июня
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 18 июня прошли без сбоев и нарушений
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 18 июня прошли без сбоев и
В Пензенской области появится 21 центр «Точка роста» Минпросвещения России
В Пензенской области появится 21 центр «Точка роста» Минпросвещения
Рада разрешила передачу имущества вузов, которое не используется
Рада разрешила передачу имущества вузов, которое не используется
Новый вид лягушек назван в честь рок-группы Led Zeppelin
Новый вид лягушек назван в честь рок-группы Led Zeppelin
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтический отпуск во Франции
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтический отпуск во
"Активно работаем над этим вопросом": 73-летний Шуфутинский хочет стать папой
"Активно работаем над этим вопросом": 73-летний Шуфутинский хочет
На Кубани педагоги повышают квалификацию в сфере цифровых технологий
На Кубани педагоги повышают квалификацию в сфере цифровых технологий
Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен
Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце
В Подмосковье завершается строительство шести школ на 4 тысячи 950 мест
В Подмосковье завершается строительство шести школ на 4 тысячи 950
Заговоры на безопасное купание в водоемах
Заговоры на безопасное купание в водоемах

Топ на сегодня

BTS «довели» АРМИ до паранойи: «Я начинаю сходить с ума… готов покинуть фандом»
BTS «довели» АРМИ до паранойи: «Я начинаю сходить с ума… готов
"Вершина подготовки управленческих кадров": Путин высоко оценил программу развития кадрового резерва ВШГУ
"Вершина подготовки управленческих кадров": Путин высоко оценил
Вышел первый трейлер фильма "В западне" с Меган Фокс в главной роли
Вышел первый трейлер фильма "В западне" с Меган Фокс в главной роли
Роскомнадзор запретил Opera VPN
Роскомнадзор запретил Opera VPN
Михаил Мишустин утвердил правила компенсации за путёвки в детские лагеря
Михаил Мишустин утвердил правила компенсации за путёвки в детские

Еще по теме

Скоро самый длинный день в 2020 году: летнее солнцестояние 21 июня
Какого числа летнее солнцестояние в 2019 году
Четверг станет в Москве самым длинным в 2018 году днем
Какого числа летнее солнцестояние в 2020 году