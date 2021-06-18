Скоро самый длинный день в 2021 году: летнее солнцестояние 21 июня

Вадим Карасев

Летнее солнцестояние — очень важный день с точки зрения энергетики, астрологии и астрономии. Эксперты рассказали, в чем основной смысл самого длинного дня в году и как достичь успеха 21 июня.

Это удачное время для новых начинаний, любых дел по дому и работы. Люди будут полны сил и энергии. В древности этот день был крайне важен, поэтому он был праздничным. Люди проводили различные ритуалы и читали заговоры на деньги, любовь и удачу.

Почему этот день так важен

Солнце 21 июня будет находиться максимально высоко над горизонтом, поэтому будет светить дольше всего в году. Продолжительность дня составит в средней полосе нашей страны целых 18 часов.

С астрологической точки зрения это очень важно, ведь Солнце является мощным источником позитивной энергии. Большинство людей ощутят повышенную продуктивность и хорошее настроение. Это идеальный день как для работы, так и для отдыха.

21 июня наступает астрономическое лето, которое продлится до дня осеннего равноденствия. Получается, что 21 июня Земля пройдет ровно половину своего ежегодного космического пути вокруг Солнца.

Как привлечь удачу в день летнего солнцестояния

21 июня важно заниматься теми делами, которые вас вдохновляют. Можно отправиться за покупками, посвятить день работе и творчеству или просто отдохнуть и насладиться спокойствием, если, конечно, у вас в понедельник будет выходной.

В самый длинный день полезно:

отправляться в дальние поездки;делать уборку в доме;знакомиться с новыми людьми;развлекаться;общаться с близкими.

Это лишь частичный список того, что в этот день советуют делать эксперты в области биоэнергетики. Недаром летнее солнцестояние в древности было большим праздником у славян, кельтов и многих других народов.

Постарайтесь прожить 21 июня с пользой и с удовольствием. Вам в голову могут прийти гениальные идеи, поэтому держите под рукой записную книжку или фиксируйте все мысли в электронном виде.

Огромный успех ждет тех, кто находится в поисках любви. Солнце поможет вам познакомиться с интересным человеком и произвести на него наилучшее впечатление. В целом этот день идеален для романтики. Главное — будьте собой.