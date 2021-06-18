Скоро самый длинный день в 2021 году: летнее солнцестояние 21 июня
Летнее солнцестояние — очень важный день с точки зрения энергетики, астрологии и астрономии. Эксперты рассказали, в чем основной смысл самого длинного дня в году и как достичь успеха 21 июня.
Это удачное время для новых начинаний, любых дел по дому и работы. Люди будут полны сил и энергии. В древности этот день был крайне важен, поэтому он был праздничным. Люди проводили различные ритуалы и читали заговоры на деньги, любовь и удачу.
Почему этот день так важен
Солнце 21 июня будет находиться максимально высоко над горизонтом, поэтому будет светить дольше всего в году. Продолжительность дня составит в средней полосе нашей страны целых 18 часов.
С астрологической точки зрения это очень важно, ведь Солнце является мощным источником позитивной энергии. Большинство людей ощутят повышенную продуктивность и хорошее настроение. Это идеальный день как для работы, так и для отдыха.
21 июня наступает астрономическое лето, которое продлится до дня осеннего равноденствия. Получается, что 21 июня Земля пройдет ровно половину своего ежегодного космического пути вокруг Солнца.
Как привлечь удачу в день летнего солнцестояния
21 июня важно заниматься теми делами, которые вас вдохновляют. Можно отправиться за покупками, посвятить день работе и творчеству или просто отдохнуть и насладиться спокойствием, если, конечно, у вас в понедельник будет выходной.
В самый длинный день полезно:
отправляться в дальние поездки;
делать уборку в доме;
знакомиться с новыми людьми;
развлекаться;
общаться с близкими.
Это лишь частичный список того, что в этот день советуют делать эксперты в области биоэнергетики. Недаром летнее солнцестояние в древности было большим праздником у славян, кельтов и многих других народов.
Постарайтесь прожить 21 июня с пользой и с удовольствием. Вам в голову могут прийти гениальные идеи, поэтому держите под рукой записную книжку или фиксируйте все мысли в электронном виде.
Огромный успех ждет тех, кто находится в поисках любви. Солнце поможет вам познакомиться с интересным человеком и произвести на него наилучшее впечатление. В целом этот день идеален для романтики. Главное — будьте собой.