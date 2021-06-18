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Случилось! Россия возобновит авиасообщение с Турцией 22 июня

Случилось то, чего так долго ждали российские туристы: Россия возобновит авиасообщение с Турцией. Сообщается, что оперштаб принял такое решение в связи с улучшением «коронавирусной» ситуации на территории курортных турецких городов, а также огромного количества прибывших в российские города с черноморским побережьем. Из-за блокировки границ россияне буквально заполонили местные курорты, чем также подвергли риску повторного заражения сотни людей. Отныне российским авиакомпаниям будет разрешено выполнять рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан. Об этом сообщила вице-премьер оперштаба Татьяна Голикова: «Было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года».

Более того, согласно результатам брифинга в Доме правительства, туристы также смогут посетить еще ряд открывающихся стран с 28 июня: Италию, Кипр, северную Македонию, Бельгию, Болгарию, Иорданию и Ирландию. «Предложено <…> увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, Греческой Республикой <…>. Так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов РФ», — дополняет Голикова о ближайших планах.

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По материалам: popcake.tv

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