Состоятельным россиянам разрешат создавать личные фонды

Анастасия Иванова

01:17 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1172284-7

У граждан может появиться возможность создавать личные прижизненные фонды для управления имуществом, бизнесом и активами. Минимальный взнос при создании такого фонда составит 100 млн рублей. Соответствующий закон депутатов и сенаторов планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 23 июня.

С 1 сентября 2018 года в России появилась возможность учреждать наследственные фонды. Гражданин может распорядиться о его создании для управления нажитым имуществом, бизнесом, активами после его смерти, обозначив это в завещании и поручив руководство фондом доверенным лицам. Теперь у людей появится возможность создавать фонды для управления имуществом при жизни. Личный фонд можно будет создавать на определенный срок или бессрочно. Он будет действовать в форме унитарной некоммерческой организации. Стоимость имущества, которое учредитель передает личному фонду при создании, не может быть менее 100 млн рублей.

После смерти основателя фонд станет наследственным. В Гражданском кодексе чётко разграничиваются понятия общественно полезных (культурных, социальных, образовательных и т.д.) и личных фондов. Запрещается соучредительство и замена учредителя личного фонда, но за исключением случаев, когда учредителями личного фонда являются супруги, передающие личному фонду общее имущество. Также личный фонд наделяется правом создавать хозяйственные общества или участвовать в них для осуществления предпринимательской деятельности. Для защиты кредиторов учредителя и предупреждения недобросовестного выведения активов из-под обращения взыскания предусматривается субсидиарная ответственность личного фонда по обязательствам своего учредителя в течение трёх лет со дня создания фонда. В исключительных случаях этот срок может быть продлён судом не более чем до пяти лет со дня создания личного фонда.





Читайте также:

• Госдума приняла закон о личных фондах • Крашенинников: закон о личных фондах будет препятствовать оттоку капитала

Преимущество личных фондов в том, что учредитель может сам проконтролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски, пояснял один из авторов инициативы, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Помимо всего прочего это сильная антиофшорная мера, уверен депутат. «Предложенный законопроектом инструмент управления имуществом позволит повысить привлекательность российской юрисдикции для внутренних и внешних инвесторов», — добавил политик.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

#деньги #бизнес

Ещё материалы: Павел Крашенинников

464