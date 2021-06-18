Ученые выявили новые мутации коронавируса, снижающие эффективность вакцин

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

20:16 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Ученые Федерального медико-биологического агентства России выявили новые мутации коронавируса, способные снижать эффективность лечебных и профилактических лекарственных препаратов, в том числе вакцин, сообщает в пятницу ТАСС.

В начале года на территории России были обнаружены новые линии вируса SARS-CoV-2, характеризующиеся повышенной способностью передаваться от человека к человеку и изменяющие клиническую картину инфекционного процесса. Помимо этого, были описаны эффекты «ускользания» новых вариантов вируса от действия антител, вырабатываемых у переболевших ковидом в прошлом году или привитых ранее.

По данным агентства, на третьей неделе июня 2021 года индийский штамм коронавируса в Москве выявлялся в 87% случаев. На второй неделе июня этот показатель составлял 55,7%, а в начале месяца — всего 35%.

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Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый обнаруженный в Москве штамм коронавируса, который назвали «дельта» или индийский, выявили почти у 90% вновь инфицированных. По его словам, для защиты от мутировавшего штамма коронавируса уровень антител у человека должен быть вдвое выше, чем к уханьскому штамму.

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