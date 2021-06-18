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УлГПУ проведет онлайн-конференцию об уроках Великой Отечественной войны

УлГПУ проведет онлайн-конференцию об уроках Великой Отечественной войны

18 июня Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества организует всероссийскую онлайн-конференцию «Начало Великой Отечественной войны: геополитические и военно-политические уроки», приуроченную к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В конференции примут участие ученые-историки из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Рязани, Твери, Чебоксар, Казани, Саранска, Пензы, Сызрани, а также из Киргизской Республики. 

Они представят доклады о проблеме фальсификации истории войны,  о  развитии страны и ее основных проблемах в этот период и т. д.
Ссылка для подключения: https://zoom.us/j/98168141451?pwd=SGhkVlkxSWJYdzR6Z0toQmhVazliUT09.

Идентификатор конференции: 981 6814 1451.

Код доступа: 458176.

Начало конференции в 13:00.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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