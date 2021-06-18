Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Красноярске появится центр цифрового образования детей «IT-куб»

В Красноярске появится центр цифрового образования детей «IT-куб»

В Красноярске появится центр цифрового образования детей «IT-куб»

В Красноярске появится центр цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Красноярского края.

Осенью новое образовательное учреждение примет первых 400 красноярских школьников.

Второй в регионе центр «IT-куб» появится благодаря сотрудничеству Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва и детского технопарка «Кванториум» Минпросвещения России. В рамках нацпроекта «Образование» планируется проводить совместные образовательные мероприятия,  обмениваться опытом, организовывать практику для студентов.

Первый «IT-куб» в регионе был создан в декабре прошлого года в Норильске.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Красноярске появится центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Красноярске появится центр цифрового образования детей «IT-куб»
Модный дайджест: от новой кампании с Майли Сайрус до спортивной линейки от Мирославы Думы
Модный дайджест: от новой кампании с Майли Сайрус до спортивной
Скоро самый длинный день в 2021 году: летнее солнцестояние 21 июня
Скоро самый длинный день в 2021 году: летнее солнцестояние 21 июня
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 18 июня прошли без сбоев и нарушений
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 18 июня прошли без сбоев и
В Пензенской области появится 21 центр «Точка роста» Минпросвещения России
В Пензенской области появится 21 центр «Точка роста» Минпросвещения
Рада разрешила передачу имущества вузов, которое не используется
Рада разрешила передачу имущества вузов, которое не используется
Новый вид лягушек назван в честь рок-группы Led Zeppelin
Новый вид лягушек назван в честь рок-группы Led Zeppelin
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтический отпуск во Франции
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтический отпуск во
"Активно работаем над этим вопросом": 73-летний Шуфутинский хочет стать папой
"Активно работаем над этим вопросом": 73-летний Шуфутинский хочет
На Кубани педагоги повышают квалификацию в сфере цифровых технологий
На Кубани педагоги повышают квалификацию в сфере цифровых технологий
Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен
Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце
В Подмосковье завершается строительство шести школ на 4 тысячи 950 мест
В Подмосковье завершается строительство шести школ на 4 тысячи 950

Топ на сегодня

BTS «довели» АРМИ до паранойи: «Я начинаю сходить с ума… готов покинуть фандом»
BTS «довели» АРМИ до паранойи: «Я начинаю сходить с ума… готов
"Вершина подготовки управленческих кадров": Путин высоко оценил программу развития кадрового резерва ВШГУ
"Вершина подготовки управленческих кадров": Путин высоко оценил
Вышел первый трейлер фильма "В западне" с Меган Фокс в главной роли
Вышел первый трейлер фильма "В западне" с Меган Фокс в главной роли
Роскомнадзор запретил Opera VPN
Роскомнадзор запретил Opera VPN
Михаил Мишустин утвердил правила компенсации за путёвки в детские лагеря
Михаил Мишустин утвердил правила компенсации за путёвки в детские

Еще по теме

В Норильске 12 декабря открывается центр «IT-куб»
В Алтайском крае открылся первый «IT-куб»
В 2021/22 учебном году в Мичуринске откроют центр «IT-куб»
400 школьников зачислено в пермский центр цифрового образования детей «IT-куб»