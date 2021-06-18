В Красноярске появится центр цифрового образования детей «IT-куб»

Лидия Мартынова

В Красноярске появится центр цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Красноярского края.

Осенью новое образовательное учреждение примет первых 400 красноярских школьников.

Второй в регионе центр «IT-куб» появится благодаря сотрудничеству Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва и детского технопарка «Кванториум» Минпросвещения России. В рамках нацпроекта «Образование» планируется проводить совместные образовательные мероприятия, обмениваться опытом, организовывать практику для студентов.

Первый «IT-куб» в регионе был создан в декабре прошлого года в Норильске.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.