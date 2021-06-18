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В ОмГПУ открылись летние школы по иностранным языкам и естественно-научному образованию

В ОмГПУ открылись летние школы по иностранным языкам и естественно-научному образованию

В Омском государственном педагогическом университете открылись Летняя академия по иностранным языкам и Летняя школа по естественно-научному образованию, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что многие участники Летних школ ОмГПУ для продолжения образования выберут профильный вуз.

«К учителям и студентам педвузов сегодня очень трепетное отношение. Динамично меняющейся системе образования нужны новые педагоги – молодые и инициативные. Атмосфера нашего университета располагает к получению знаний и развитию творческих способностей», – подчеркнул ректор ОмГПУ Иван Кротт.

Участники Летней академии по иностранным языкам проходят языковые тренинги с ведущими преподавателями по английскому и немецкому языкам, практические занятия по подготовке к единому государственному экзамену и всероссийской олимпиаде школьников. Совместно со студентами факультета иностранных языков участники выполняют проекты на иностранных языках.

«К нам пришли обучающиеся 14–15 лет. Ребята очень заинтересованы в углубленном изучении иностранного языка. Мы  сделали акцент на проектной деятельности, которую также сопровождают студенты факультета иностранных языков ОмГПУ. Сегодня это очень популярное направление в образовании. У участников Летней академии есть возможность представить идеи о том, как они могут презентовать город Омск своим сверстникам, проживающим за рубежом. Также в ходе работы проходят коммуникативные тренинги. Мы стараемся, чтобы ребята больше говорили на иностранном языке», – отметила Елена Деревянченко, заведующая кафедрой немецкого языка и межкультурной коммуникации, доцент, кандидат педагогических наук.

Участники Летней естественно-научной школы проходят обучение по биологии, химии, географии и безопасности жизнедеятельности, педагоги им рассказывают о методах исследования и обучают работе с оптическими приборами. Участники школы проводят эксперименты для своего проекта, учатся оформлять исследовательскую работу и выступать на итоговой конференции.

«Основная цель Летней школы – профессиональная ориентация школьников. Занятия включают в себя лекции, семинары, практикумы, индивидуальные консультации и экскурсии в музеи университета и научно-исследовательские лаборатории, планирование и проведение экспериментальной части проектов, подготовку и защиту проектов. В Летней естественно-научной школе можно связать теорию с практикой, что будет способствовать улучшению результатов в учебной деятельности и повысит интерес обучающихся к наукам», – заявила и. о. декана факультета естественно-научного образования Лариса Жарких.

# Общество
По материалам: edu.ru

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