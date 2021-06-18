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В Пензенской области появится 21 центр «Точка роста» Минпросвещения России

В Пензенской области появится 21 центр «Точка роста» Минпросвещения России

В Пензенской области появится 21 центр «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Центры создаются в Башмаковском, Белинском, Каменском, Никольском, Пачелмском, Пензенском, Сердобском, Сосновоборском, Тамалинском, Малосердобинском, Бековском, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Лунинском, Шемышейском, Мокшанском и Нижнеломовском районах.

«Основная задача центров «Точка роста» – повышение качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Обучение в центрах по предметам естественно-научной и технологической направленностей, а также по программам дополнительного образования будут проходить не только ученики школы, но и ученики школ района, а педагоги смогут пройти дополнительную подготовку», – отметил врио министра образования Пензенской области Александр Воронков.

В 2020 году в Пензенской области было создано 35 «Точек роста» – центров цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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