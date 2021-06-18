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В Подмосковье начали возвращать часть стоимости путевки в детские лагеря

В Подмосковье начали возвращать часть стоимости путевки в детские лагеря

В Подмосковье начали возвращать часть стоимости путевки в детские лагеря, для оформления услуги необходимо наличие договора, чека или другого документа, подтверждающего оплату, а также отрывного талона к путевке из лагеря, сообщает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

«Родители, которые приобрели путешествие в детский лагерь на летние смены в этом году до старта программы детского туристического кешбэка, то есть до 25 мая, могут уже сегодня подать заявление на портале госуслуг для возмещения 50% от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей», – сказала заместитель председателя Правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она пояснила, что деньги вернутся, если поездка в лагерь была оплачена картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. При этом лагерь должен участвовать в программе лояльности.

«Если все эти условия выполнены, в течение пяти дней на карту «Мир» будет автоматически переведены деньги», – отметила Ирина Каклюгина.

Программа стартовала 25 мая и будет действовать до 15 сентября включительно. Согласно программе возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. Вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Часть денег, потраченных на путевку, будет автоматически начисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней. Воспользоваться программой смогут более 350 тысяч семей. Список регионов – участников программы определит Федеральное агентство по туризму.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе оглашения послания Федеральному Собранию, что детский отдых нужно сделать максимально доступным. Он предложил в этом году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.

# Общество
По материалам: edu.ru

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