В Подмосковье завершается строительство шести школ на 4 тысячи 950 мест

Влада Некрасова

В Подмосковье завершается строительство шести школ на 4 тысячи 950 мест, строительная готовность объектов составляет более 80%, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Школы возводятся в рамках реализации нацпроекта «Образование» и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В настоящее время на всех объектах активно ведутся работы по внутренней отделке помещений, благоустройству прилегающих территорий, завезена необходимая мебель и оборудование для специализированных классов. Работы на объектах ведутся в усиленном графике, чтобы первого сентября новые школы были готовы принять своих первых учеников», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Школы строятся в Электрогорске, Серпухове, Клину, Солнечногорске, Орехово-Зуеве и Наро-Фоминске. К открытию готовят школы на 550 мест в Электрогорске и Ликино-Дулево, на 825 мест в Серпухове и Наро-Фоминске, на 1 тысячу 100 мест в Клину и Солнечногорске.

С начала года в Подмосковье уже введены шесть новых школ на 3 тысячи 325 мест.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.