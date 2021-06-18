В Сингапуре пройдёт 33-я Международная олимпиада по информатике

Влада Некрасова

Сборная команда России примет участие в 33-й Международной олимпиаде по информатике. Соревнование пройдёт с 19 по 28 июня в Сингапуре, команды будут участвовать в нём дистанционно, российская сборная – на базе образовательного центра «Сириус», информирует Минпросвещения России.

В составе российской сборной 2021 года:

– Михаил Будников (Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска);

– Егор Лифарь (Школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва);

– Данила Усачёв (Самарский лицей информационных технологий (Базовая школа Российской академии наук), Самара);

– Тимофей Федосеев (Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва).

Руководитель сборной – Андрей Станкевич, доцент факультета информационных технологий и программирования Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики; заместитель руководителя сборной – Алексей Малеев, директор центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института (национального исследовательского университета).

Олимпиада состоит из двух туров, в ходе которых участники должны продемонстрировать различные навыки по информатике и ИКТ, выполнив шесть алгоритмических задач. Туры назначены на 22 и 25 июня. Итоги объявят на церемонии закрытия 28 июня.

На 32-й Международной олимпиаде по информатике в 2020 году, которая прошла в онлайн-формате, сборная России завоевала три золотые медали и одну серебряную.

Россия поделила второе место с командами США и Ирана, состязание впервые прошло в дистанционном формате. В олимпиаде приняли участие команды из 87 стран мира.