В Вологодской области пройдёт финал фестиваля «Наследники традиций»

Анастасия Иванова

С 8 по 11 июля в Вологодской области состоится финал Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Мероприятие пройдёт при поддержке Минпросвещения России на базе Образовательного центра – кадетской школы «Корабелы Прионежья» имени Героя России Юрия Леонидовича Воробьёва.

В отборочном туре федерального этапа приняли участие 1510 человек – победителей региональных этапов фестиваля из 66 регионов Российской Федерации и ребят, представляющих Республику Беларусь.

Фестиваль «Наследники традиций» способствует развитию творческих способностей обучающихся, стимулируя интерес к народной культуре, воспитанию уважения к народной культуре и искусству на основе изучения народных ремесел и фольклора, популяризации русского языка, знаний об истоках народного творчества, традициях и их прикладных аспектах в современной жизни, развитию национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, международного сотрудничества в сфере образования, выявлению лучших педагогических практик по этнокультурному воспитанию и образованию обучающихся.

Фестиваль народной культуры «Наследники традиций» проходит при поддержке Минпросвещения России, его организатором выступает Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

С 2020 года фестиваль «Наследники традиций» расширил этнокультурные границы и вышел на международный уровень: в мероприятии принимают участие творческие коллективы и индивидуальные участники из числа соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных граждан.