"Вершина подготовки управленческих кадров": Путин высоко оценил программу развития кадрового резерва ВШГУ

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин высоко оценил программу подготовки государственных управленцев во время общения с выпускниками IV потока в режиме видеоконференции. По его словам, Высшая школа государственного управления РАНХиГС – это, по сути, вершина всей системы подготовки управленческих кадров.

Окончание учебы – это всегда начало нового этапа в профессиональной карьере, который ждет выпускников. На нынешнем потоке уже есть 4 действующих руководителя субъектов, 3 ВРИО глав регионов и целый ряд высоких назначений. За всё время работы программы несколько десятков слушателей стали главами регионов России.

Выпускник программы Даниил Егоров – руководитель Федеральной налоговой службы – отметил команду программы, как пример того, как нужно относиться к делу, если хочешь создать что-то ценное. Многие выпускники говорили об опыте и ценностях менторов и экспертов, которые заражали энергией и уверенностью в том, что человек может гораздо больше, чем думает.

О том, как на практике работают социальные лифты, на своем примере рассказала Мария Львова-Белова, получившая назначение в Совет Федерации от Пензенской области. До этого выпускница ВШГУ (при этом, еще и мама 17 детей) 12 лет занималась общественной деятельностью, помогая людям с инвалидностью адаптироваться в повседневной жизни. Она особенно отметила региональные стажировки, которые помогли на практике увидеть, как решаются сложные задачи в регионах.

Благодаря конкурсу "Лидеры России" и программе кадрового резерва я стала сенатором Совета Федерации от Пензенской области. До этого, 12 лет, я занималась общественной деятельностью, руководила некоммерческой организацией, которая поддерживала молодых людей с инвалидностью. В стране так сложилось, что если ты выпускник детского дома и имеешь инвалидность, то, скорее всего, ты попадешь либо в психоневрологический интернат, либо в дом престарелых. Для этих ребят мы построили 10 домов, где они могут жить, учиться, работать и самое главное – самореализовываться.

Общая цель кадрового резерва: создать условия для самореализации разных возрастов, профессий и регионов России. Президент напомнил, что государственная служба – это именно служение гражданам, обществу и стране: "Важно кожей почувствовать проблемы людей и принимать их, как свои собственные".

По мнению президента, управленческая программа РАНХиГС и конкурс "Лидеры России" гармонично дополняют друг друга. Через наставничество, конкурсы, экспертный опыт лучших управленцев и объективные критерии оценки потенциала каждого участника, слушатели берут новые профессиональные высоты, распространяя полученные практики в своих сферах и регионах.

"Я рассчитываю на вас не просто как на свой кадровый резерв, а как на новое поколение профессионалов, востребованных в своих регионах и в своих отраслях", – сказал глава государства.



Владимир Путин также отметил, что ряд выпускников программы после завершения обучения получили назначения на различные государственные должности. Среди выпускников - 39 губернаторов, 5 федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Государственной Думы, 32 заместителя федеральных министров, мэры городов-миллионников.

"По поручению Президента России в нашей стране выстроена единая многоступенчатая система социальных лифтов, которая включает в себя проекты, конкурсы и олимпиады платформы "Россия – страна возможностей", участие в которых приняли уже более 8 млн человек, и программу Кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Главная цель этой системы – дать возможность для самореализации всем жителям нашей страны, обеспечить прозрачные карьерные механизмы для талантливых людей, – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.