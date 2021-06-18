Военные смогут проводить испытания без получения лицензии

Влада Некрасова

01:27 Автор: Александра Чигринская

Законопроект: № 1115359-7

Вооружённые Силы России и Росгвардия смогут испытывать вооружение и военную технику без специального разрешения. Такой законопроект, предложенный Правительством, включён в примерную программу работы Госдумы в период осенней сессии 2021 года.

Документ предполагает изменения в статью 12 федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», где предусматривается получение обязательного разрешения для производства, испытания и хранения вооружения, военной техники, боеприпасов, гражданского и служебного оружия, а также пиротехники. В действующей формулировке закон никак не отделяет военных от коммерческих организаций, что, по мнению авторов инициативы, неправильно.

При этом именно Вооруженные Силы России выполняют обязанности Минобороны, в которые входит, в том числе, и организация научных исследований, эксплуатации, модернизации, ремонта, ликвидации и реализации вооружения, военной техники и боеприпасов.

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В случае принятия законопроекта, требование к обязательному лицензированию такой деятельности не будет распространяться на Вооружённые Силы России, воинские части и нацгвардию.

«Поставка вооружения, — сказано в пояснительной записке, — военной техники, боеприпасов, гражданского и служебного оружия, пиротехнических изделий частным лицам не осуществляется. В связи с этим дополнительное регулирование данных правоотношений не требуется».

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