Все хуже! Состояние певицы Максим крайне тяжелое

Анастасия Иванова

Накануне стало известно, что певица Максим экстренно госпитализирована в больницу с 40-процентным поражением легким. У себя в микроблоге девушка призналась, что долго игнорировала болезнь и даже выходила на сцену с температурой. Однако справиться самостоятельно с поражением легких она не может.

Сейчас Максим находится в одной из Московских больниц. Девушке ставят капельницы и пытаются снизить температуру. Максим чувствует себя слабо и даже не встает с постели. Коронавирус у артистки обнаружен не был. Однако состояние Максим крайне тяжелое. По слова директора певица, Максим не может встать с кровати, а сразу падает в обморок.

«На данный момент поражение легких от 40 процентов, подтвержденного теста на ковид у меня нет, врачи говорят, пневмония», — рассказала на днях Максим.

Однако больше девушка не выходила на связь. Друзья артистки негодуют, неужели ей все хуже? Известно, что директор отменила все предстоящие концерты и мероприятия. Девушка и родные молятся за ее здоровье. Ведь улучшения пока не наблюдается, как у ухудшения. Несмотря на подавленное состояние, в комментариях в социальных сетях певицы пишут не о ее выздоровлении. Многие негодуют, почему она в таким состоянии вышла «заражать» своих фанатов.

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