Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Все хуже! Состояние певицы Максим крайне тяжелое

Накануне стало известно, что певица Максим экстренно госпитализирована в больницу с 40-процентным поражением легким. У себя в микроблоге девушка призналась, что долго игнорировала болезнь и даже выходила на сцену с температурой. Однако справиться самостоятельно с поражением легких она не может.

Сейчас Максим находится в одной из Московских больниц. Девушке ставят капельницы и пытаются снизить температуру. Максим чувствует себя слабо и даже не встает с постели.  Коронавирус у артистки обнаружен не был. Однако состояние Максим крайне тяжелое. По слова директора певица, Максим не может встать с кровати, а сразу падает в обморок.

«На данный момент поражение легких от 40 процентов, подтвержденного теста на ковид у меня нет, врачи говорят, пневмония», — рассказала на днях Максим.

Однако больше девушка не выходила на связь. Друзья артистки негодуют, неужели ей все хуже? Известно, что директор отменила все предстоящие концерты и мероприятия. Девушка и родные молятся за ее здоровье. Ведь улучшения пока не наблюдается, как у ухудшения. Несмотря на подавленное состояние, в комментариях в социальных сетях певицы пишут не о ее выздоровлении. Многие негодуют, почему она в таким состоянии вышла «заражать» своих фанатов.

[media=https://www.instagram.com/p/CQJZnAVpJ7q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Все хуже! Состояние певицы Максим крайне тяжелое появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 18 июня прошли без сбоев и нарушений
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 18 июня прошли без сбоев и
В Пензенской области появится 21 центр «Точка роста» Минпросвещения России
В Пензенской области появится 21 центр «Точка роста» Минпросвещения
Рада разрешила передачу имущества вузов, которое не используется
Рада разрешила передачу имущества вузов, которое не используется
Новый вид лягушек назван в честь рок-группы Led Zeppelin
Новый вид лягушек назван в честь рок-группы Led Zeppelin
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтический отпуск во Франции
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтический отпуск во
"Активно работаем над этим вопросом": 73-летний Шуфутинский хочет стать папой
"Активно работаем над этим вопросом": 73-летний Шуфутинский хочет
На Кубани педагоги повышают квалификацию в сфере цифровых технологий
На Кубани педагоги повышают квалификацию в сфере цифровых технологий
Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен
Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце
В Подмосковье завершается строительство шести школ на 4 тысячи 950 мест
В Подмосковье завершается строительство шести школ на 4 тысячи 950
Заговоры на безопасное купание в водоемах
Заговоры на безопасное купание в водоемах
Как развить магическую силу глаз
Как развить магическую силу глаз
Атмосферные циклоны стимулируют развитие морских одноклеточных водорослей
Атмосферные циклоны стимулируют развитие морских одноклеточных

Топ на сегодня

Турция может создать военную базу в Азербайджане
Турция может создать военную базу в Азербайджане
В Саранске в августе пройдет всероссийская конференция по контролю за школьным питанием
В Саранске в августе пройдет всероссийская конференция по контролю за
Щекастый подросток! АРМИ рассказал, как выглядит Шуга в реальной жизни
Щекастый подросток! АРМИ рассказал, как выглядит Шуга в реальной жизни
"Вершина подготовки управленческих кадров": Путин высоко оценил программу развития кадрового резерва ВШГУ
"Вершина подготовки управленческих кадров": Путин высоко оценил
BTS «довели» АРМИ до паранойи: «Я начинаю сходить с ума… готов покинуть фандом»
BTS «довели» АРМИ до паранойи: «Я начинаю сходить с ума… готов

Еще по теме

Певица Максим перестала выходить на связь: «Падает в обморок и не может встать»
Ей очень тяжело! Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после госпитализации
Последние новости о состоянии певицы MaкSим: обнародовала результаты анализов
Смена имиджа. Максим Галкин сделал модную стрижку (ФОТО)