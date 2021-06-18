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Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен

Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен

Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дворца Константина Ярошевского.

«В связи с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Государственный Кремлевский дворец отменяет проведение всероссийского школьного выпускного бала», – сказал Константин Ярошевский.

Он напомнил, что выпускники должны были отметить праздник на пяти традиционных площадках: Александровский сад, Сапожковая площадь, Государственный Кремлевский дворец, Красная площадь и Гостиный двор. Бал «Выпускник-2021» был намечен на 25 июня.

«К сожалению, в нынешних условиях проведение столь масштабного мероприятия не представляется возможным. Мы надеемся, что ребята с пониманием отнесутся к этому, и хотим им пожелать успешно сдать оставшиеся экзамены и поступить в желаемые вузы», – добавил Константин Ярошевский.

# Общество
По материалам: edu.ru

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