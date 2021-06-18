Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Вы любите БДСМ», — Олеся Судзиловская устроила разборки с журналистом

«Вы любите БДСМ», — Олеся Судзиловская устроила разборки с журналистом

47-летняя советская и российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская побывала на семейном событии Family Awards 2021, конечно же, став желанной «добычей» для папарацци и корреспондентов. Один из присутствующих представителей прессы задал вопрос звезде о быту в семейной жизни и о том, как складываются отношения у женщины с ее домочадцами. На провокационные вопросы о желании периодически скандалить с супругом, чтобы поддерживать страсть в отношениях и мириться посредством бурного секса, Судзиловская отреагировала скептически. Она добавила, что далека от подобных экспериментов и вовсе не сконцентрирована на интимной жизни.

«Я как-то мирно люблю существовать… У вас видимо секс бурный после скандалов, поэтому вы сказали важен для вас скандал… Это видимо ваше мнение, вам прям нравится. Вы такой садо-мазо, видимо вам нужно подбросить, потом приплюснуть, потом швырнуть, об пол ударить… Мне наоборот, я не конфликтный человек», — скривилась Олеся, искренне не понимая, как можно существовать с подобным образом жизни. По словам артистки, она является полной противоположностью персонажа, которого описал корреспондент. Олеся постоянно старается искать компромиссы и урегулировать проблемы, чтобы «душа была на месте».

Сообщение «Вы любите БДСМ», — Олеся Судзиловская устроила разборки с журналистом появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Как развить магическую силу глаз
Как развить магическую силу глаз
Атмосферные циклоны стимулируют развитие морских одноклеточных водорослей
Атмосферные циклоны стимулируют развитие морских одноклеточных
Фонд кино выбрал 10 российских фильмов для оказания поддержки
Фонд кино выбрал 10 российских фильмов для оказания поддержки
В ОмГПУ открылись летние школы по иностранным языкам и естественно-научному образованию
В ОмГПУ открылись летние школы по иностранным языкам и
В Сингапуре пройдёт 33-я Международная олимпиада по информатике
В Сингапуре пройдёт 33-я Международная олимпиада по информатике
18 июня пройдут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
18 июня пройдут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
Анджелина Джоли заявила, что трое ее детей хотели дать показания против своего отца Брэда Питта
Анджелина Джоли заявила, что трое ее детей хотели дать показания
Битва платьев: Серена Уильямс против Варвары Шмыковой
Битва платьев: Серена Уильямс против Варвары Шмыковой
"Они очень нравятся друг другу": источник рассказал о "медовом месяце" Ирины Шейк и Канье Уэста
"Они очень нравятся друг другу": источник рассказал о "медовом
Северные надбавки на «регуляторной гильотине»
Северные надбавки на «регуляторной гильотине»
Простая энергетическая чистка солью и можжевельником
Простая энергетическая чистка солью и можжевельником
Российские школьники примут участие в двух международных географических олимпиадах
Российские школьники примут участие в двух международных

Топ на сегодня

Кружковое движение НТИ и Университет Иннополис представили итоги исследования оборудования для кружков робототехники
Кружковое движение НТИ и Университет Иннополис представили итоги
Турция может создать военную базу в Азербайджане
Турция может создать военную базу в Азербайджане
В Орловской области в 2021 году выделят более 121 млн рублей на закупку цифрового оборудования в школы
В Орловской области в 2021 году выделят более 121 млн рублей на
В Саранске в августе пройдет всероссийская конференция по контролю за школьным питанием
В Саранске в августе пройдет всероссийская конференция по контролю за
Украина из-за изменений климата переходит в зону сверхвысоких температур - ученые
Украина из-за изменений климата переходит в зону сверхвысоких

Еще по теме

Олеся Судзиловская похвасталась идеальным прессом (фото)
Олеся Судзиловская рассказала, как отпраздновала свое 42-летие, а также как назвала своего второго ребенка
Актриса Олеся Судзиловская впервые после родов блеснула фигурой в бикини (фото)
Лиза Арзамасова, Ани Лорак, Олеся Судзиловская и другие на премии Family Awards