«Вы любите БДСМ», — Олеся Судзиловская устроила разборки с журналистом

Лидия Мартынова

47-летняя советская и российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская побывала на семейном событии Family Awards 2021, конечно же, став желанной «добычей» для папарацци и корреспондентов. Один из присутствующих представителей прессы задал вопрос звезде о быту в семейной жизни и о том, как складываются отношения у женщины с ее домочадцами. На провокационные вопросы о желании периодически скандалить с супругом, чтобы поддерживать страсть в отношениях и мириться посредством бурного секса, Судзиловская отреагировала скептически. Она добавила, что далека от подобных экспериментов и вовсе не сконцентрирована на интимной жизни.

«Я как-то мирно люблю существовать… У вас видимо секс бурный после скандалов, поэтому вы сказали важен для вас скандал… Это видимо ваше мнение, вам прям нравится. Вы такой садо-мазо, видимо вам нужно подбросить, потом приплюснуть, потом швырнуть, об пол ударить… Мне наоборот, я не конфликтный человек», — скривилась Олеся, искренне не понимая, как можно существовать с подобным образом жизни. По словам артистки, она является полной противоположностью персонажа, которого описал корреспондент. Олеся постоянно старается искать компромиссы и урегулировать проблемы, чтобы «душа была на месте».

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